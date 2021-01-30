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Crew Dragon запланировали запустить к МКС не ранее 20 апреля

Crew Dragon запланировали запустить к МКС не ранее 20 апреля
Корабль Crew Dragon перед стыковкой с МКС 17 ноября 2020 года
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следующий космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отправится на Международную космическую станцию (МКС) не ранее 20 апреля, сообщило НАСА.

В состав экипажа Crew Dragon-2 вошли представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon-2 в рамках коммерческой пилотируемой программы НАСА будет осуществлен со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

Отмечается, что экипаж корабля будет работать на МКС несколько месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек.

Какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек.

Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется на конец апреля - начало мая. Что касается Crew Dragon-2, то он вернется на Землю осенью.

Тем временем, НАСА и SpaceX уже готовят полет к МСК корабля Crew Dragon-3. Он намечен на осень.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи.

МКС США Crew Dragon SpaceX НАСА

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