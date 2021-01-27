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Экс-премьер Киргизии задержан по делу о незаконном обогащении

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев задержан по подозрению в незаконном обогащении, сообщает киргизское информационное агентство "24 kg" во вторник.

"Бывший глава кабмина задержан в рамках уголовного дела о незаконном обогащении. Сегодня он был вызван на допрос, после чего ему вручили уведомление о подозрении", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, Абылгазиев проходит по делу, связанному с крупнейшим в Киргизии золоторудным месторождением "Кумтор".

Абылгазиев возглавил правительство Киргизии в 2018 году, 15 июня 2020 подал в отставку.

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