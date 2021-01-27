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Финляндия ограничила въезд путешественникам из-за новых штаммов COVID

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Финляндия ужесточает правила въезда на свою территорию для путешественников, чтобы не допустить распространение новых штаммов коронавируса, сообщают западные СМИ в среду.

Ограничение вступает в силу в среду и действует также для граждан, въезжающих из других стран ЕС или Шенгенской зоны. Меры действуют в отношении всех людей, цель визита которых считается несущественной.

Оно действует также и для тех, кто приезжает в страну по работе. Теперь приехать в командировку в Финляндию смогут только те категории граждан, чья работа считается жизненно важной для общества. Работодатели должны будут обосновать, почему рабочая задача того или иного сотрудника, въезжающего в Финляндию, является принципиально важной и почему его работа не терпит задержек.

Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел Финляндии, такие изменения пограничных ограничений были введены в попытке предотвратить распространение новых вариантов коронавируса, распространяемых путешественниками.

Финляндия коронавирус

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