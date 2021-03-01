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В Финляндии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии из-за быстрого ухудшения заболеваемости COVID-19 с 1 марта введена чрезвычайная ситуация по всей стране. Как объявила премьер-министр Санна Марин, это решение принял Госсовет по согласованию с президентом.

Режим ЧС будет введен на тех же основаниях, что и в марте 2020 года, добавила Марин. В зависимости от ситуации, в отдельных районах могут ограничить передвижение и людям разрешат выходить из дома только в аптеку или магазин за продуктами.

Правительство внесло в парламент законопроект об ограничении работы общепита с 8 марта на три недели. Кафе и ресторанам разрешат работать навынос, но не принимать клиентов. Столовые на предприятиях или в домах престарелых смогут продолжить работу. В Минтруда пообещали разработать новую модель поддержки рестораторов.

Также правительство готовит приказ об ограничении движения. По словам Марин, один из вариантов – ограничить передвижение людей так же, как прошлой весной при введении изоляции в регионе Уусимаа, когда было запрещено пересекать границу региона. Другой вариант – в регионах с тяжелой эпидемиологической ситуацией ограничить передвижение практически полностью, за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек и прочих мест крайней необходимости.

Введение закона о чрезвычайном положении пока не исключено. В следующий раз правительство вынесет оценку ситуации 3 марта, пообещала премьер.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Финляндия Санна Марин коронавирус Уусимаа

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