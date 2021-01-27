Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

В Нью-Дели задержали 200 человек после "тракторной демонстрации"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Дели задержала 200 человек в связи с беспорядками на демонстрации индийских фермеров, протестующих против новых сельскохозяйственных законов, сообщает издание Times of India.

В результате столкновений на "тракторной демонстрации" в День Республики пострадали более 300 полицейских. Дорожное движение и работа метро все еще окончательно не восстановились. Нескольким лидерам фермерских объединений предъявили обвинения.

Несколько тысяч фермеров на тракторах, лошадях и мотоциклах прорвались сквозь баррикады и вошли Нью-Дели во вторник, 26 января, и подняли над Красным фортом знамя сикхов - треугольный желтый флаг Нишан Сахиб.

Сикхи - народ, проживающий преимущественно в индийском штате Пенджаб, многие из них занимаются сельским хозяйством. Они считают Красный форт символом власти. Он был главной резиденции императоров в династии Великих Монголов почти двести лет, а также церемониальным и политическим центром государства.

"Красный форт - это символ власти, и каждый год премьер-министр обращается оттуда. Мы его заняли и ходим во весь голос заявить свой протест, раз премьер-министр отказывается нас слушать. Мы здесь не ради развлечения", - сказал участник протестов Канвалджит Сингх.

Фермеры уже два месяца протестуют против трех новых законов, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. По мнению демонстрантов, эти законы позволят индийским конгломератам завладеть сельскохозяйственной отраслью и изменят систему госзакупок по гарантированным ценам.

Нью-Дели Индия

Новости
Пандемия коронавируса

Sanofi произведет 125 млн доз вакцины своего конкурента Pfizer

Sanofi произведет 125 млн доз вакцины своего конкурента Pfizer

Путин предупредил о риске "срыва в мировом развитии"

Путин предупредил о риске "срыва в мировом развитии"

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

На Украине хотят ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

На Украине хотят ввести санкции против 13 российских авиакомпаний

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина

Рябков заявил, что США согласились продлить ДСНВ на условиях России

Полиция Нидерландов не допустила третью ночь беспорядков в стране

Полиция Нидерландов не допустила третью ночь беспорядков в стране

Что случилось этой ночью: среда, 27 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');