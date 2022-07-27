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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Нидерландские фермеры заблокировали дороги навозом и сеном

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста против решения правительства обязать их ограничить выбросы в атмосферу окиси азота и аммиака, сообщает АР. Они считают, что это требование лишит их скота и разорит.

С утра 27 июля фермеры вывалили на дороги в центре и на востоке страны навоз, сено и мусор, заблокировав движение. В ряде случаев расчистка дорог заняла часы. Полицейские призывают фермеров прекратить акцию и оставаться в рамках закона, а также устанавливают личности ее организаторов и участников.

У одной из куч на дороге нидерландские СМИ увидели плакат с надписью: "Простите за доставленные неудобства, правительство Рютте нас доводит до отчаяния".

Ранее этим летом фермеры уже блокировали дороги сельхозтехникой и также выбрасывали на полотно навоз и мусор. Последняя акция началась на следующий день после того, как посредник, назначенный правительством, Йохан Ремкес разослал аграриям приглашения на переговоры о способах сокращения выбросов. Часть фермеров отказалась признать Ремкеса в этом качестве, поскольку он состоит с Рютте в одной партии и раньше был вице-премьером.

В правительстве убеждены, что сельхозсектор должен сократить выбросы окиси азота и аммония на 50% к 2030 году, чтобы улучшить состояние воздуха, грунтов и воды в стране. Фермеры считают, что к ним предъявляют слишком жесткие требования, которые могут их лишить работы и привычного жизненного уклада, тогда как другие отрасли промышленности, например, транспорт, загрязняют окружающую среду не меньше.

Нидерланды Марк Рютте Йохан Ремке
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