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Испытания парашютов космического аппарата ExoMars пройдут в Швеции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Испытания парашютной системы российско-европейского космического аппарата ExoMars-2022 планируются весной-летом в Швеции. Об этом сообщил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"Мы планируем повторить испытания в мае-июне и потом еще в августе в Швеции", - сказал Пишель в эфире программы "Космическая среда" на YouTube-канале "Роскосмоса".

В начале 2019 года в ходе испытаний аппарата были выявлены проблемы с парашютными сумками, которые приводили к повреждениям парашютов.

Ранее при посадке на Марс разбились несколько аппаратов, в том числе разработанный Европейским космическим агентством "Скиапарелли", запущенный с "Байконура" российской ракетой-носителем "Протон".

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Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель "Протон-М", оснащенная разгонным блоком "Бриз", со станцией ExoMars стартует 22 сентября 2022 года в 17:10 по Москве с космодрома Байконур. В качестве резервной даты указано 1 октября 2022 года.

Посадка спускаемого аппарата на Красную планету после отделения от межпланетной станции должна состояться через девять месяцев – 10 июня 2023 года в 18:32.

В марте прошлого года ЕКА и "Роскосмос" сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ExoMars – совместная программа ЕКА и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский Марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Красной планеты первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль затем разбился при посадке на плато Меридиана.

ExoMars Швеция

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