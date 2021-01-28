Аргентина договорилась с РФ о закупке 22 млн доз вакцины "Спутник V"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о достижении договоренности с Россией о закупке 22 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V", при этом отметил, что не делает ставку лишь на нее.

"Мы работаем со всеми, это не означает, что мы выбрали кого-то одного. "Спутник V" дает хорошие результаты в Аргентине, не возникло никаких противопоказаний", - приводит слова президента аргентинская газета Clarin.

По его словам, "так получилось, что российская вакцина стала первой, доступной в Аргентине". По контракту Аргентина должна получить 5 млн доз российской вакцины в течение января и 14,7 млн – в феврале. При этом Фернандес признал проблему с задержками отгрузок, отметив, что Аргентина работает над выработкой расписания поставок.

"Также мы делаем все возможное, чтобы в Аргентину начала поступать вакцина производства компании AstraZeneca, и ведем переговоры с китайской Sinopharm о возможных срочных поставках миллиона доз вакцин", - отметил президент.

Фернандес сообщил, что у его страны уже подписан контракт с компанией AstraZeneca и что он хотел бы заключить контракт с компанией Pfizer, но этого ввиду обстоятельств пока сделать не удалось.

"Мы ведем переговоры с компаниями Sinopharm, Janssen, Moderna. Мы подключились к системе COVAX, через которую надеемся получить достаточное количество вакцин, исходя из расчета сделанных вложений", - сказал он, имея в виду 9 млн доз, которые Аргентина рассчитывает получить через эту структуру Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Фернандес сам привился от COVID-19 вакциной "Спутник V".