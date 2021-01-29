Боливия получила первую поставку "Спутника V"

Также на этой неделе первая партия российской вакцины от коронавируса поступит в Алжир

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Боливийские медики получили первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил президент Боливии Луис Арсе.

"Вакцина "Спутник V" доставлена в Боливию", - написал он в твиттере, прикрепив к публикации видеоролик, изображающий выгрузку вакцины из самолета в аэропорту города Ла-Пас. Арсе в аэропорту наблюдал за этим процессом.

Самолет доставил в Аргентину из России третью партию вакцины, предназначенную для этой страны, а также 20 тыс. доз вакцины для Боливии: их перегрузили в другой самолет и доставили из Буэнос-Айреса в Ла-Пас.

Кроме того, в пятницу получит первую партию российской вакцины от коронавируса получит Алжир, сообщили местные СМИ.

Таким образом, алжирские медики смогут начать кампанию по вакцинации населения уже в субботу. В первую очередь в стране собираются привить от коронавируса медперсонал и пожилых людей.

В дальнейшем Алжир планирует использовать вакцины и из других стран, в частности - из Китая.