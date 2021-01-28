Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, по итогам 2020 года получил второй по величине доход более чем за 20 лет.

Как сообщается в отчетности фонда, стоимость фонда выросла на 1,07 трлн норвежских крон ($124 млрд), или на 10,9%.

Инвестиции в акции в минувшем году принесли доход в 12,1%, в инструменты с фиксированной доходностью – 7,5%, при этом потери от вложения в недвижимость составили 0,1%.

"Несмотря на то, что пандемия наложила свой отпечаток на 2020 год, это был еще один хороший год для фонда, - заявил глава Банка Норвегии Эйстейн Ульсен. - Общий доход в кронах в 2020 году был вторым по величине с 1998 года. Однако высокая доходность также напоминает нам о том, что рыночная стоимость фонда может сильно колебаться в будущем".

В первом квартале рынок сильно упал, а во втором квартале было отмечено быстрое восстановление. В целом год характеризовался значительными колебаниями рынка и существенными различиями между разными секторами, отмечается в сообщении.

Среди акций наиболее сильное позитивное влияние на доход фонда оказал американский высокотехнологический сектор.

"Технологические компании показали наибольший доход в 2020 году – 41,9%. В основном это связано с пандемией, которая привела к значительному увеличению спроса на продукты для онлайн-работы, образования, торговли и развлечений", - полагает главный исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Изменение курса норвежской кроны способствовало повышению стоимости фонда на 58 млрд крон в прошлом году. Правительство изъяло из него средства на сумму 298 млрд крон.

На конец прошлого года стоимость фонда составляла 10,914 млрд крон. Вложения в акции составляли 72,8% инвестпортфеля, в облигации - 24,7%, в недвижимость - 2,5%.

За последние десять лет среднегодовой доход фонда от инвестиций составляет 7,95%, с учетом расходов на управление и инфляции - 6,25%. Для периода с 1998 года эти показатели составляют соответственно 6,3% и 4,4%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. За его управление отвечает подразделение норвежского центробанка Norges Bank Investment Management (NBIM). На мировых рынках госфонд работает через структуру Government Pension Fund Global. Фонд инвестирует преимущественно за пределами страны, чтобы не подстегивать инфляцию в Норвегии.

Общая стоимость активов норвежского госфонда на 28 января превышает 11,09 трлн крон. Ему принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,2 тыс. компаний из 74 стран. Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Nestle и Amazon.com.