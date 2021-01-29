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Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний

Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний
Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, продал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти.

Стоимость нефтяного портфеля в 2019 году составляла порядка $6 млрд, и он был полностью распродан к концу прошлого года, заявил заместитель главы Norges Bank Investment Management (NBIM) Тронд Гранде агентству Bloomberg. NBIM является подразделением норвежского центробанка и отвечает за управление фондом.

Этот шаг завершает многолетний процесс выхода суверенного фонда из той отрасли, которая определяла экономику Норвегии на протяжении большей части последнего полувека, отмечает агентство.

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По итогам 2020 года фонд получил второй по величине доход более чем за двадцать лет - его стоимость выросла на 1,07 трлн норвежских крон ($123 млрд), или на 10,9%. Однако инвестиции в нефтегазовую отрасль принесли убыток почти в $10 млрд.

Нефтяной фонд по-прежнему владеет акциями интегрированных нефтекомпаний, в частности, Royal Dutch Shell Plc.

На конец прошлого года стоимость фонда составляла 10,914 трлн крон. Вложения в акции составляли 72,8% инвестпортфеля, в облигации - 24,7%, в недвижимость - 2,5%.

Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. В настоящее время ему принадлежат около 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 9,2 тыс. компаний из 74 стран. Самую значительную долю в портфеле занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Nestle и Amazon.com.

Норвегия NBIM

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