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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
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"Британскому" штамму COVID предсказали доминирование в Бельгии через месяц

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Уже в ближайшее время 90% всех новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Бельгии будет происходить из-за "британского" варианта вируса. Об этом заявил известный бельгийский микробиолог Эммануэль Андре, комментируя доклад федеральной комиссии экспертов по коронавирусной эпидемии.

"Это только сигнал тревоги: британский вариант распространяется... в конце февраля - начале марта он будет основным вирусом в Бельгии", - заявил специалист из клиники Католического университета Лёвена в четверг в интервью радио.

Авторы доклада подтвердили, что этот штамм вируса более заразный, и в марте он безусловно станет доминирующим в стране.

Тем не менее, Андре отметил, что "вирус остается таким же, можно прервать цепочку его передачи", в частности, придерживаясь превентивных, как и раньше; но с этим вариантом следует быть более осторожными.

Отвечая на вопрос о возможном наступлении "третьей волны" пандемии, связанной с "британским" вариантом, эксперт заявил: "Я думаю, что она уже началась".

Однако он выразил надежду на то, что при соблюдении мер предосторожности можно будет избежать "полного локдауна" в стране.

Бельгия коронавирус

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