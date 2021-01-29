В Казахстане призвали наказывать коррупционеров уборкой улиц в жилетах "Вернуть долг обществу"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Председатель Агентства по противодействию коррупции Казахстана Алик Шпекбаев предлагает назначать общественные работы в качестве наказания за коррупционные преступления небольшой и средней тяжести.

"В ряде стран ОЭСР в качестве основного или дополнительного наказания за коррупционные преступления довольно успешно применяют общественные работы. В частности, в Великобритании практикуется надевать на осужденных яркие жилеты с надписью "вернуть долг обществу" и принуждать их к низкоквалифицированным уличным работам", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии ведомства в пятницу.

По его словам, психологически такой вид наказания более эффективен, а общество узнает своих антигероев в лицо.

"Несмотря на регламентированную уголовным законодательством возможность привлечения к общественным работам за коррупционные преступления небольшой и средней тяжести, в Казахстане данный вид наказания судами практически не назначается. На мой взгляд, этот институт необходимо активизировать, прежде всего с точки зрения сильнейшего профилактического эффекта", - заключил он.