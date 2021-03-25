На уборку снега в Новосибирске направили осужденных

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске с четверга лиц, приговоренных к принудительным и обязательным работам, начали привлекать к уборке снега в городе. Как сообщили в мэрии, эти работы доверят только тем, кто приговорен к наказанию без изоляции от общества. Работать они будут добровольно, но бесплатно и по согласованию с областным ГУ ФСИН.

"Сотрудничество осуществляется на регулярной основе, осужденные уже привлекались на работы по уборке территории Дзержинского района", - напомнили в мэрии.

В день на уборку снега могут направлять больше 100 осужденных. Работают они от двух до четырех часов в день.

Как рассказал начальник уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН Евгений Ревенко, мэрия определила перечень работ для осужденных - это озеленение, покраска, уборка. Их используют там, где не может работать техника.