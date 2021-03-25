Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

На уборку снега в Новосибирске направили осужденных

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске с четверга лиц, приговоренных к принудительным и обязательным работам, начали привлекать к уборке снега в городе. Как сообщили в мэрии, эти работы доверят только тем, кто приговорен к наказанию без изоляции от общества. Работать они будут добровольно, но бесплатно и по согласованию с областным ГУ ФСИН.

"Сотрудничество осуществляется на регулярной основе, осужденные уже привлекались на работы по уборке территории Дзержинского района", - напомнили в мэрии.

В день на уборку снега могут направлять больше 100 осужденных. Работают они от двух до четырех часов в день.

Как рассказал начальник уголовно-исполнительной инспекции ГУ ФСИН Евгений Ревенко, мэрия определила перечень работ для осужденных - это озеленение, покраска, уборка. Их используют там, где не может работать техника.

ФСИН Новосибирск Евгений Ревенко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Минздрав счел одинаково эффективными все три российские COVID-вакцины

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной
Пандемия коронавируса

ФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVID

ФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVID

Суд в Петербурге отказал студенту, оспорившему осмотр комнат на онлайн-экзамене

Дело пензенского губернатора Белозерцева

В Кремле убеждены, что медики в СИЗО помогут жаловавшемуся на здоровье Шпигелю

В Кремле убеждены, что медики в СИЗО помогут жаловавшемуся на здоровье Шпигелю

Парады Победы пройдут в 28 городах России

Парады Победы пройдут в 28 городах России
Пандемия коронавируса

Попова объявила, что РФ избежала риска микса инфекций гриппа и COVID

Хищения в Минкультуры

Австрия выдала России экс-директора департамента Минкультуры Мазо

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина центра имени Чумакова вышла в гражданский оборот

COVID-вакцина центра имени Чумакова вышла в гражданский оборот

В России за сутки зарегистрировали еще 9 221 случай COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 9 221 случай COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');