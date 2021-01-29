Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:44Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Британия закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай - Лондон

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Великобритании с пятницы вводят запрет на прямые пассажирские рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и обратно, закрыв таким образом самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай - Лондон.

ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

В мире"Британский" штамм COVID-19 зафиксирован уже в 60 странахЧитать подробнее

"Это означает, что людям, которые были в этих странах или следовали транзитом через них, будет отказано во въезде, за исключением граждан Великобритании, Ирландии и третьих стран, имеющих право проживать в Великобритании. Они по прибытии должны будут самоизолироваться в течение десяти дней дома", - сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в твиттере.

Авиакомпании Emirates и Etihad Airways объявили, что приостанавливают все пассажирские рейсы в Великобританию с 13:00 по Гринвичу (16:00 по московскому времени) в пятницу, когда решение о прекращении прямого авиасообщения вступит в силу.

Аэропорт Дубая в своем заявлении посоветовал пассажирам, уже забронировавшим билеты на рейсы в Великобританию, не приезжать в аэропорт после вступления запрета в силу и связаться со своей авиакомпанией.

Великобритания ОАЭ Лондон Дубай

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

Пандемия коронавируса

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Пандемия коронавируса

Вакцина Novavax показала почти 90%-ую эффективность в ходе испытаний

Зеленский одобрил новые санкции против физических и юридических лиц из РФ

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

Суверенный фонд Норвегии в 2020 году получил второй по величине доход за 20 лет

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Список стран, жителям которых можно приезжать в ЕС, снова сократили

Немецкие эксперты сочли вакцину AstraZeneca пригодной лишь для людей до 64 лет

Немецкие эксперты сочли вакцину AstraZeneca пригодной лишь для людей до 64 лет

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');