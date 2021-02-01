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Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Россия до 16 февраля включительно продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", - сообщили в оперштабе журналистам в понедельник.

В штабе уточнили, что решение принято для обеспечения защиты здоровья населения. Там напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма коронавируса COVID-19, затем решение было продлено до 1 февраля включительно.

В РФ до Нового года был выявлен единственный носитель "британского" штамма, но заболевший уже здоров.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что научный центр "Вектор" выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года, сейчас проводится изучение варианта вируса.

Великобритания Россия

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