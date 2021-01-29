WSJ узнала о планах WeWork выйти на открытый рынок через компанию-пустышку

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американский коворкинговый сервис WeWork может выйти на открытый рынок за счет объединения со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, совет директоров и главный исполнительный директор WeWork Сандип Матрани уже несколько недель изучают соответствующие предложения, поступившие от SPAC, аффилированной с венчурной компанией Bow Capital Management LLC, а также, по крайней мере, с еще одной SPAC.

WeWork может быть оценена в $10 млрд в рамках такого слияния, отмечают источники. При этом неизвестно, включает ли эта оценка долг компании, пишет WSJ.

Переговоры продвигаются сложно, и гарантий того, что в ближайшее время они могут привести к сделке, нет, предупреждают источники.

По их словам, компания также получила предложение от частных инвесторов, готовых предоставить ей финансирование. Если она выберет этот вариант, то останется частной и направит полученные средства на свое развитие.

SPAC называют компаниями-пустышками, поскольку они не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. По сути, они представляют собой большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок.

WeWork планировала выйти на открытый рынок за счет IPO в 2019 году, однако была вынуждена отказаться от этой идеи, столкнувшись с негативным откликом инвесторов. В результате ее сооснователь и глава Адам Нойманн покинул свой пост.

"В течение прошлого года WeWork фокусировалась на реализации нашего плана по выходу на прибыльный уровень, - заявила директор по коммуникациям компании Лорен Фриттс. - Существенный прогресс, достигнутый нами, а также увеличение рыночного спроса на гибкие офисные пространства являются позитивными сигналами для нашего бизнеса. Мы продолжим оценивать возможности, которые помогут компании двигаться к ее целям".

С момента провалившейся попытки IPO компания во главе с новым CEO Сандипом Матрани старалась уменьшить расходы, сокращая арендные площади, договариваясь о снижении арендных ставок, а также используя новый тип соглашений, дающих ей меньший процент выручки, но ослабляющих ее риски.