WSJ узнала о планах слияния аэрокосмической Rocket Lab со SPAC

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический стартап Rocket Lab USA близок к заключению соглашения об объединении со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) Vector Acquisition, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники

Сделка позволит стартапу выйти на публичный рынок.

Rocket Lab обсуждает с Vector Acquisition Corp. сделку, в рамках которой стартап будет оценен примерно в $1,4 млрд включая задолженность. Если переговоры будут успешными, стороны могут согласовать итоговые параметры сделки уже 1 марта, говорят собеседники издания.

Vector Acquisition, поддерживаемая частной инвестиционной компанией Vector Capital, которая фокусируется на технологиях, привлекла $300 млн в рамках IPO в сентябре 2020 года. Компания пополнила список из сотен SPAC, которые вышли на публичный рынок без наличия бизнеса, а затем начали поиски компании для объединения.

Rocket Lab, которую в том числе поддерживает оборонная корпорация Lockheed Martin, уже запустила 97 спутников для правительства и частных компаний для проектов, связанных с исследованиями и коммуникациями.

Сделка Rocket Lab с Vector, как ожидается, будет включать дополнительное финансирование в размере около $470 млн в виде так называемых частных инвестиций от инвесторов, в число которых входят BlackRock Inc. и Neuberger Berman Group LLC, сообщили источники WSJ.

Ожидается, что Rocket Lab будет использовать средства от сделки для финансирования разработки ракеты-носителя Neutron, предназначенной для космических программ и коммерческих полетов в космос.