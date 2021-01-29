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Рядом с посольством Израиля в Дели произошел взрыв

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Дели в пятницу вечером рядом с посольством Израиля произошел взрыв, сообщает АР. В городской полиции заявили, что никто не пострадал, здание дипмиссии не повреждено. Взрывной волной выбило стекла в трех машинах, припаркованных неподалеку.

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В пресс-релизе полиции сказано, что взрыв был "очень низкой мощности", сдетонировало самодельное взрывное устройство и создается впечатление, что это была "злонамеренная попытка создать сенсацию".

В Израиле взрыв расценивают как теракт, пишет Jerusalem Post со ссылкой на заявление МИД Израиля.

Место взрыва оцеплено, там работает полиция. Полиция Индии находится в контакте с властями Израииля в связи со случившимся.

Jerusalem Post напомнила, что 13 февраля 2012 года были заминированы дипломатические автомобили в Дели и Тбилиси. В Индии бомба взорвалась и пострадал сотрудник посольства. В Грузии взрывное устройство не сдетонировало, его обезвредили саперы. В Израиле расценили это как теракты и обвинили Иран в причастности к их подготовке.

Израиль Индия Дели МИД МВД

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