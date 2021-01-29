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Вакцина "ЭпиВакКорона" зарегистрирована в Туркменистане

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Туркменистане зарегистрирована российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

В сообщении отмечается, что в рамках российско-туркменского сотрудничества по вопросам профилактики и борьбы с инфекционными болезнями в Ашхабаде работают специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора для оказания научного и консультативного содействия.

"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года. Это вторая вакцина от COVID-19, разработанная российскими учеными. В ноябре начались ее пострегистрационные испытания.

По данным Роспотребнадзора, на 27 января 2021 г. двумя дозами вакцины привиты 2662 добровольцев (25% из них получили плацебо) из 3 тыс. в возрасте старше 18 лет и 130 из 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет. Вакцина переносится хорошо.

Ожидается, что в феврале в РФ начнется массовый выпуск "ЭпиВакКороны", в марте ее начнут применять для массовой вакцинации населения.

ЭпиВакКорона Вектор Роспотребнадзор Туркменистан

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