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Китайскую вакцину СоrоnаVас доставили в Туркменистан

В стране началась вакцинация людей, входящих в группы риска

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В воскресенье в Туркменистан доставили вакцину против COVID-19 - "СоrоnаVас", разработанную китайской компанией "Sinovас", сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT.

Доставленная вакцина хранится в Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также в Ашхабадской и региональных санитарно-эпидемиологических службах, где созданы необходимые условия для ее хранения в соответствии с рекомендациями ВОЗ и ЮНИСЕФ, говорится в сообщении.

В обстановке борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в мире, Туркменистан ранее уже получил российские вакцины "Спутник V" и "ЕрiWakСоrоnа", а также вакцину "BIOwak" производства КНР. В стране начата вакцинация людей, входящих в группы повышенного риска заражения, сообщает агентство.

Как ранее сообщалось, в апреле 2021 года президент Гурбангулы Бердымухамедов утвердил План обеспечения готовности страны к противодействию острому инфекционному заболеванию и принятию мер быстрого реагирования. План принят "в целях комплексной организации деятельности по борьбе с распространением особо опасных инфекционных заболеваний, а также расширения сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединённых Наций, её специализированными учреждениями и ВОЗ.

Хотя официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение.

В ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.

Хроника 09 января 2020 года – 10 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Туркменистан СоrоnаVас COVID-19 коронавирус

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