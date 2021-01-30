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В России зафиксировали рост спроса на "Спутник V" среди стран мира

В России зафиксировали рост спроса на "Спутник V" среди стран мира
Фото: Zuma\TASS

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Все больше стран мира стремится к приобретению разработанной в России вакцины от коронавируса, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов.

"Число стран, которые выбрали российскую вакцину, впечатляет и растет", - написал дипломат в своем твиттере.

Он подчеркнул: "Я горжусь тем, что Россия не руководствуется идеологическими соображениями в отношении того, какую вакцину нужно использовать".

"Мне не запрещено использовать западную вакцину, хотя лично я предпочитаю российскую", - добавил Ульянов.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Российский фонд прямых инвестиций получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран мира.

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