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Елизавета II запланировала принять мировых лидеров перед саммитом G7

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II примет нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки" в июне, сообщила газета Sunday Times.

Издание пишет, что к королеве присоединятся принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

В Букингеском дворце отказались комментировать это сообщение.

Великобритания объявила о планах провести первый почти за два года саммит G7 в июне в очном формате. Местом проведения выбран Корнуолл на юго-западе Англии.

Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что на этой встрече будет достигнут консенсус в отношении того, что мировая экономика должна оправиться от пандемии COVID-19 на основе свободной торговли и устойчивого развития.

В 2020 году саммит G7 сначала перенесли на осень, а потом отменили из-за пандемии коронавируса.

Великобритания Елизавета II G7

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