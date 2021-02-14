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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
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Главным вопросом предстоящего саммита G7 станет борьба с пандемией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на виртуальном саммите G7 в пятницу, 19 февраля, намерен сконцентрировать внимание на совместной борьбе с COVID-19, сообщила канцелярия главы британского кабинета министров.

"Премьер-министр воспользуется этой встречей, которая также станет первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров работать сообща над глобальным подходом к пандемии, который положит конец националистической и раскольнической политике, омрачившей первоначальную реакцию на коронавирус", - говорится в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что Джонсон "будет утверждать, что ставить своих граждан на первое место не следует" и призовет к работе над "единым ответом".

"Последние двенадцать месяцев пандемии показали, что ни одна страна не может быть в безопасности, пока в безопасности не будут все страны мира", - подчеркивается в заявлении, в котором также отмечается, что "внедрение вакцин дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".

В связи с этим премьер-министр "будет работать с другими лидерами G7 над реализацией своего плана из пяти пунктов по предотвращению будущих пандемий, объявленного на Генеральной Ассамблее ООН в прошлом году".

На саммите, по плану Джонсона, надо будет обсудить, "как ведущие мировые демократии могут работать вместе, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин против коронавируса по всему миру, предотвратить будущие пандемии и лучше защититься от них".

Премьер намерен заявить, что "мировые правительства несут ответственность за совместную работу по обеспечению наилучшего использования этих вакцин". Он надеется, что "2021 год запомнится как год, когда человечество действовало сообща, как никогда ранее, чтобы победить общего врага".

Встреча в пятницу станет первой, организованной премьер-министром в рамках председательства Великобритании в G7 в этом году, и первой встречей лидеров G7 с апреля 2020 года.

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