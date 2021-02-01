Военные задержали госсоветника Мьянмы и других высших чиновников

Аун Сан Су Чжи на саммите АСЕАН в 2018 году Фото: Suhaimi Abdullah/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные правительственные деятели были задержаны военными, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правящей партии "Национальная лига за демократию".

"Государственный советник госпожа Аун Сан Су Чжи и некоторые другие высокопоставленные лица задержаны в Нейпьидо", - сказал представитель Мио Ньюнт.

По его данным, военные также задержали еще нескольких министров из крупных штатов Мьянмы.

"Похоже, военные взяли столицу под свой контроль", - добавил он.

Политическая напряженность в стране возросла на прошлой неделе после того, как главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг, которые правили Мьянмой в течение пяти десятилетий, заявил, что конституция может быть отменена, если законы не будут должным образом исполняться.

Военные Мьянмы впоследствии отрицали, что главнокомандующий угрожал устроить государственный переворот. Они заявляли, что СМИ неверно истолковали его слова.

"Национальная лига за демократию" заявила о своей победе на выборах 8 ноября 2020 года.

Тогда правящая партия получила 396 из 476 мест, что позволило ей сформировать правительство во главе с государственным советником Аун Сан Су Чжи еще на пять лет. Поддерживаемая военными "Союзная партия солидарности и развития" получила только 33 места.

Военные несколько раз публично жаловались на фальсификацию выборов и призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты.

Избирательная комиссия заявляла, что нет никаких доказательств в поддержку заявлений о мошенничестве.