В Мьянме военные захватили власть и объявили чрезвычайное положение на год

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Военные Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на один год после задержания правительственных лидеров, сообщает Associated Press со ссылкой на военное телевидение страны.

Как отмечается, военные заявили о переходе власти под их контроль сроком на один год. Диктор на телеканале Myawaddy TV, принадлежащем военным, объяснил захват власти неспособностью правительства Мьянмы должным образом отреагировать на заявления военных о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах.

По информации агентства Синьхуа, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн в результате госпереворота получил всю государственную власть в стране. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.

Ранее сообщалось, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные правительственные деятели были задержаны военными. Associated Press уточняет, что задержан также президент страны Вин Мьин.

По сообщению агентства, в столице Мьянмы - Нейпьидо - не работает интернет и телефонная связь.

Власти США выразили обеспокоенность в связи с задержанием Аун Сан Су Чжи и других чиновников в Мьянме. Как заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон выступает против любых попыток изменить исход недавних выборов в стране.

Он также призывала мьянманских военных освободить задержанных и пригрозила принятием мер.

"США выступают против любых попыток изменить исход недавних выборов или воспрепятствовать демократической передаче власти в Мьянме и примут меры против виновных, если эти шаги не будут отменены", - заявила Псаки.

Политическая обстановка в Мьянме

Политическая напряженность в стране резко возросла на прошлой неделе после того, как главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг, которые правили Мьянмой в течение пяти десятилетий, заявил, что конституция может быть отменена, если законы не будут должным образом исполняться. Военные Мьянмы впоследствии отрицали, что главнокомандующий угрожал устроить государственный переворот. Они заявляли, что СМИ неверно истолковали его слова.

"Национальная лига за демократию" заявила о своей победе на выборах 8 ноября 2020 года. Тогда правящая партия получила 396 из 476 мест, что позволило ей сформировать правительство во главе с государственным советником Аун Сан Су Чжи еще на пять лет. Поддерживаемая военными "Союзная партия солидарности и развития" получила только 33 места.

Военные несколько раз публично жаловались на фальсификацию выборов и призывали правительство и избирательную комиссию пересмотреть результаты. Избирательная комиссия заявляла, что доказательств заявлений о мошенничестве нет.