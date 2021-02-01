Китайский конкурент TikTok провел IPO в Гонконге на $5,4 млрд

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Kuaishou Technology, оператор популярного сервиса обмена короткими видео и конкурент Douyin (китайская версия TikTok), провела IPO в Гонконге на 42 млрд гонконгских долларов ($5,4 млрд).

Компания разместила 365 млн акций по цене 115 гонконгских долларов за бумагу - верхней границе заявленного ценового диапазона.

Таким образом, Kuaishou оценена в $60,9 млрд в рамках IPO. Это более чем вдвое выше оценки, полученной ею в ходе прошлогоднего раунда привлечения частного финансирования, отмечает Bloomberg.

IPO Kuaishou стало крупнейшим среди интернет-компаний с момента размещения акций Uber на $8,1 млрд в мае 2019 года.

Высокий интерес к компании проявили как розничные, так и институциональные инвесторы, что является позитивным сигналом для ByteDance, оператора крупнейшего в Китае сервиса обмена короткими видео Douyin, отмечают эксперты.

ByteDance долгое время считалась основным кандидатом на проведение IPO, однако этот вопрос отошел на второй план, когда стало известно о проблемах компании в США, которые требуют от нее передачи TikTok в руки американских инвесторов.

Kuaishou привлекла 10 якорных инвесторов в ходе IPO, которые приобрели ее акции на сумму порядка $2,45 млрд. Среди этих инвесторов Capital Group Cos., Temasek Holdings Pte, GIC Pte, BlackRock и Abu Dhabi Investment Authority.

Торги акциями Kuaishou в Гонконге начнутся 5 февраля.

Kuaishou была создана в 2011 году разработчиками программного обеспечения Чэном Исяо и Су Хуа, которые ранее работали в Google China и Hewlett Packard. Одним из крупнейших акционеров Kuaishou является китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. В число ее акционеров также входят Baidu Inc. и Sequoia Capital China.

Компания первоначально запустила приложение GIF Kuaishou, благодаря которому пользователи создавали анимированные изображения в формате GIF и делились ими. В 2013 году Kuaishou представила платформу для коротких видео, а в 2016 году была добавлена возможность стриминга.