ByteDance хочет получить кредит на $20 млрд для инвестиций в технологии ИИ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, ведет переговоры о получении кредита на $20 млрд от международных банков, который может стать крупнейшим в истории этой технологической компании, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, компания запрашивает кредит на три года с возможностью продления этого срока до пяти лет.

Пока неясно, на какие цели ByteDance намерена потратить полученные средства, но в последнее время она активно инвестирует в технологии искусственного интеллекта.

В мае Bloomberg сообщало, что компания планирует увеличить расходы на строительство центров обработки данных и другой ИИ-инфраструктуры до $70 млрд в текущем году и до $100 млрд в следующем.

Последний раз ByteDance привлекала крупный кредит на глобальном рынке в 2024 году. Тогда ей удалось получить $10,8 млрд от более 20 кредиторов, в число которых вошли китайские и иностранные банки. В качестве координаторов привлечения в позапрошлом году выступили Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.