В ЕК заявили, что разработчик "Спутника V" еще не подал заявку выпуск в ЕС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский разработчик вакцины "Спутник V" против COVID-19 контактирует с Европейским агентством лекарственных средств (EMA), но заявки на ее коммерческое использование в Евросоюзе до сих пор не подал, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер.

"Что касается российской вакцины, вы знаете, что были контакты между разработчиком этой вакцины и Европейским агентством лекарственных средств", - сказал пресс-секретарь. При этом он добавил: "Но на этой стадии, по моим сведениям, нет заявки на разрешение выпуска этой вакцины на рынок (Евросоюза)".

Де Кеерсмакер напомнил, что ЕК в своей стратегии вакцин установила ряд критериев, которым должны соответствовать производящие их компании, чтобы войти в портфель заказанных ЕС вакцин. Так, эти фирмы должны иметь производственные мощности в Европейском союзе, чтобы обеспечивать скорейшие поставки вакцины европейским гражданам.

"Компании, которые считают, что они смогут соответствовать такого рода критериям, всегда могут обратиться в (Евро)комиссию, чтобы обсудить, что возможно сделать", - сказал представитель ЕК.