РФПИ готов поставить в ЕС "Спутник V" для 50 млн человек во II квартале

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выразил готовность поставить в Евросоюз вакцину "Спутник V" для 50 млн человек во втором квартале текущего года.

"После завершения основной части массовой вакцинации в России РФПИ может предоставить ЕС 100 млн доз вакцины "Sputnik V" для 50 млн человек во втором квартале 2021 года (при условии одобрения EMA)", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины в пятницу.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 15 странах, сообщает РФПИ, и документы по вакцине поданы на рассмотрение Европейскому агентству лекарственных средств (EMA).

Ранее в январе стало известно, что Венгрия первой из стран ЕС зарегистрировала "Спутник V". Венгерские власти объявили о планах закупить два миллиона доз российской вакцины.