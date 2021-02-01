Эксперты заговорили о риске возникновения пузыря на фондовом рынке США

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация на американском фондовом рынке заставляет многих экспертов и участников рынка говорить о пузыре.

Акции неприбыльных компаний, в числе которых GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc., растут стремительными темпами за счет действий индивидуальных инвесторов, активность сделок с опционами увеличивается, цены на биткойн находятся вблизи рекордных значений, а компании стремятся продать свои акции за счет IPO, листингов SPAC и последующих размещений.

Между тем, по словам инвесторов, высокая стоимость акций необязательно означает, что ралли рынка близится к концу, пишет газета The Wall Street Journal. В истории есть немало примеров, когда рынки демонстрировали способность расти значительно дольше, чем считалось возможным, как в случае с бумом доткомов в конце 1990-х годов или ростом японского фондового рынка в 1980-х.

В последнее время американский фондовый рынок в целом снижается: индекс S&P 500 на прошлой неделе потерял 3,3%, однако его рост с мартовского минимума составляет 66%. Ситуация, напоминающая пузырь, в основном касается акций ряда отдельных компаний, а не индексов.

Объем "бычьих" позиций находится на трехлетнем максимуме, свидетельствует недавний опрос Bank of America с участием 194 фондовых управляющих с совокупными активами под управлением в размере $561 млрд. В то же время средний уровень денежных средств в портфелях, который обычно служит защитой против рыночной волатильности, находится на минимуме с мая 2013 года.

Тем не менее инвесторы пытаются определить, в связи с чем пузыри в определенных акциях могут лопнуть и может ли это отразиться на рынке в целом. На этой неделе инвесторы получат свежие данные о производственном секторе США и занятости в январе, а также оценят отчеты Amazon.com Inc. и Alphabet Inc.

По словам сооснователя фондового менеджера Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. Джереми Грентема, который спрогнозировал обвалы рынка в 2000 и 2008 годах, определить срок, когда рынок достигнет пиковых значений, является непростой задачей.

"Мы знаем, что пузыри не похожи друг на друга, благодаря новым трейдинговым платформам и интернету можно ждать новых рекордов", - отметил он.

Опасения Грентема разделяют и другие эксперты. Почти 90% примерно из 627 рыночных специалистов полагают, что на некоторых финансовых рынках уже есть пузырь, согласно недавнему опросу Deutsche Bank. В то же время количество поисковых запросов "stock market bubble" (пузырь на фондовом рынке) в Google в январе достигло исторического максимума.

Директор по инвестициям First American Trust Джерри Браакмен говорит, что его компания постепенно вкладывает больше денежных средств в акции за пределами США на фоне тревог по поводу высокой стоимости американских акций.

По его словам, в последнее время "динамика рынка не совпадает с макроэкономической ситуацией".

При этом аналитики и инвесторы говорят, что их не удивляет активность спекуляций на финансовых рынках.

Крайне мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, низкие процентные ставки и оптимизм по поводу вакцины от коронавируса и восстановления экономики за прошедшие 11 месяцев являлись основными факторами, стимулировавшими инвесторов покупать акции. Многие американцы увеличили накопления за время пандемии и смогут продолжить делать это, если Конгресс США одобрит еще один пакет стимулирующих мер. Перспектива получения низкого дохода от большинства других активов способствует тому, что инвесторы с большей активностью вкладываются в акции.

Извлечь выгоду из ситуации стремятся и компании.

С начала текущего года бизнесы провели 24 IPO общим объемом $13,4 млрд. Количество листингов увеличилось на 300% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно данным Renaissance Capital. На рынок продолжают активно выходить SPAC, или "компании-пустышки": 91 компания суммарно привлекла около $25 млрд, или почти одну треть из средств, полученных в результате размещений в течение всего прошлого года, согласно SPACinsider.com. При этом компании, бумаги которых торгуются в США, провели 111 дополнительных размещений акций, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее этот показатель вырос в два раза, согласно данным Dealogic.

Как правило, подобная активность приводит к тому, что крупные фондовые менеджеры начинают продавать акции. Между тем многие полагают, что бумаги GameStop, AMC и ряда других компаний находятся в состоянии отдельных пузырей и не представляют угрозы для всей финансовой экосистемы.

"На эти акции не приходится основная часть рынка, - говорит портфельный управляющий фонда Miller Value Partners Саманта Маклемор. - Есть так много сегментов рынка, цены в которых мы считаем привлекательными".