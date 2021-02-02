Robinhood за несколько дней привлек дополнительный капитал на $3,4 млрд

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets, который в конце прошлой недели привлек капитал на сумму $1 млрд, в понедельник получил от своих акционеров еще $2,4 млрд.

Вливание капитала, составившее в общей сложности $3,4 млрд, превышает совокупный объем финансирования, полученного Robinhood за восемь лет с момента запуска платформы.

Дополнительный капитал создает компании резерв для покрытия возросших требований к обеспечению сделок на фоне резкого скачка активности торговли ценными бумагами, пишет The Wall Street Journal. Источники газеты отмечают, что это позволит Robinhood снять многие из введенных на прошлой неделе торговых ограничений, разозливших инвесторов.

По данным агентства Bloomberg, основная часть привлеченных Robinhood средств будет использована компанией в качестве обеспечения при работе с клиринговой палатой Depositary Trust & Clearing Co.

Источники WSJ отмечают, что Robinhood привлекла капитал за счет продажи акционерам опционов на покупку акций компании с дисконтом к рынку.

Популярность платформы Robinhood, с ее легким в использовании приложением и отсутствием комиссий за сделки, существенно выросла в период пандемии COVID-19, когда американцы, вынужденные проводить больше времени дома, открыли для себя новые возможности рынка акций.

Однако на прошлой неделе компания столкнулась с серьезными проблемами в связи с возросшим объемом заявок непрофессиональных инвесторов на покупку и продажу акций, стоимость которых была взвинчена трейдерами, собирающимися на таких платформах, как Reddit, для координации действий на финансовых рынках.

Резкие колебания котировок акций некоторых компаний вынудили клиринговую палату, осуществляющую расчеты по заключаемым на платформе Robinhood сделкам, потребовать дополнительного обеспечения для покрытия потенциальных убытков.

Гендиректор Robinhood Владимир Тенев заявил WSJ, что Depositary Trust & Clearing изначально потребовала от компании дополнительного обеспечения в размере $3 млрд, что "на порядок выше обычных требований". Robinhood добилась снижения этого требования до $700 млн за счет ограничения торговли акциями и опционами на акции более десятка компаний.

С новым капиталом Robinhood лучше готова к возможному росту требований к обеспечению в будущем и сможет справиться с ситуацией, если одержимость инвесторов, взвинтивших котировки акций GameStop и других компаний, не превзойдет все ее прогнозы.

Введенные компанией ограничения не сказались на привлекательности платформы Robinhood. Количество скачиваний ее приложения лишь в минувшую пятницу превысило 600 000, свидетельствуют данные JMP Securities.