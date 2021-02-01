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Тихановская предложила распространить "закон Магнитского" на "кошельки" Лукашенко

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время разговора с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом предложила распространить действие "закона Магнитского" на поддерживающий Александра Лукашенко бизнес, сообщил официальный telegram-канал Тихановской в понедельник.

В понедельник Тихановская поговорила по телефону с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, "во время разговора Светлана: ...предложила распространить действие "закона Магнитского" на "кошельки" Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим", говорится в сообщении.

Также Тихановская призвала расширить санкции против "представителей режима, причастных к насилию и фальсификации выборов – в частности, против ОМОН, ГУБОПиК и КГБ" и не признавать любые международные договоренности с режимом.

В свою очередь, Рааб сказал, что "будет рад принять Светлану с рабочим визитом в Лондоне", отмечается в сообщении.

"Закон Магнитского", названный в честь скончавшегося в следственном изоляторе в 2009 году российского юриста Сергея Магнитского, был подписан экс-президентом США Бараком Обамой в 2012 году, он позволяет вводить санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека.

В 2016 году конгресс США единогласно принял законопроект, предусматривающий расширение действия "закона Магнитского" на все страны, а не только на Россию. Закон дает полномочия президенту США обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека.

Белоруссия Светлана Тихановская Доминик Рааб

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