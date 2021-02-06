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ФРГ направит до 21 млн евро на поддержку гражданского общества Белоруссии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Германия выделит на программу поддержки гражданского общества в Белоруссии до 21 млн евро, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции "Солидарность с Белоруссией" в субботу.

По его словам, Германия предложит стипендии студентам, которые были исключены из университетов за участие в демонстрациях. "Мы будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим в Германии убежище преследуемым белорусам", - пообещал Маас.

"Мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Белоруссии сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона", - сказал он.

Ранее в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении выразила солидарность с демонстрантами в Белоруссии и призвала политическое руководство в Минске незамедлительно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Германия Белоруссия

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