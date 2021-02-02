Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о похищении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии отказало члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой в возбуждении дела по факту ее похищения и угроз убийством.

"Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси. Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела", - сообщил штаб экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в своем телеграм-канале во вторник.

В штабе сообщили, что отказ в возбуждении уголовного дела Колесникова получила 27 января. Она намерена обращаться в генеральную прокуратуру, в суд.

Как сообщалось, 10 сентября Колесникова через своего адвоката обратилась с заявлением к руководителю Следственного комитета Белоруссии о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения.

Она требовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных статьями 182 (похищение человека), 183 (незаконное лишение свободы), 186 (угроза убийством) УК Беларуси.

В заявлении она также отметила, что готова дать подробные показания.

Как утверждают белорусские власти, Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителем КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Между тем Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве рассказали, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии) УК. В конце декабря 2020 года Генпрокуратура возбудила против нее и других членов белорусской оппозиции уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Белоруссия Мария Колесникова

Новости

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

На российского дипломата завели дело за попытку вывезти валюту из Молдавии

Robinhood за несколько дней привлек дополнительный капитал на $3,4 млрд

SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж

Что случилось этой ночью: вторник, 2 февраля

США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев

В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины

Госсекретарь США пообещал активную военную и экономическую помощь Украине

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета

Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');