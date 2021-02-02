Белорусской оппозиционерке Колесниковой отказали в возбуждении дела о похищении

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - МВД Белоруссии отказало члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой в возбуждении дела по факту ее похищения и угроз убийством.

"Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси. Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела", - сообщил штаб экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико в своем телеграм-канале во вторник.

В штабе сообщили, что отказ в возбуждении уголовного дела Колесникова получила 27 января. Она намерена обращаться в генеральную прокуратуру, в суд.

Как сообщалось, 10 сентября Колесникова через своего адвоката обратилась с заявлением к руководителю Следственного комитета Белоруссии о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения.

Она требовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных статьями 182 (похищение человека), 183 (незаконное лишение свободы), 186 (угроза убийством) УК Беларуси.

В заявлении она также отметила, что готова дать подробные показания.

Как утверждают белорусские власти, Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителем КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Между тем Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве рассказали, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии) УК. В конце декабря 2020 года Генпрокуратура возбудила против нее и других членов белорусской оппозиции уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.