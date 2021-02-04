Суд над Бабарико начнется 17 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии 17 февраля начнет рассматривать уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", бывшего предправления банка Виктора Бабарико, который летом 2020 года участвовал в президентских выборах. Процесс будет открытым, сообщили сторонники Бабарико в его телеграм-канале.

Дело поступило в суд в январе. 4 февраля прошло предварительное заседание в рамках процесса.

Ранее с шестью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Бабарико единственный не признает вину.

Как сообщала Генпрокуратура, шести бывшим заместителям предправления Белгазпромбанка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованном группой, по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса. По версии следствия, совладелец и руководитель компании-клиента банка, ООО "Активлизинг", дал сотрудникам банка взятку на сумму не менее $2,476 млн.

Бабарико как предправления Белгазпромбанка, чтобы регулярно получать взятки от бизнеса, "создал из числа своих заместителей организованную группу", полагает следствие. Топ-менеджеры банка получили взятки от ряда корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020 года на сумму почти 30,5 млн белорусских рублей (более $11,5 млн по текущему курсу - ИФ), заявляла Генпрокуратура.

"Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию", - утверждает следствие.

Кроме того, Бабарико вменяют, что он с 10 ноября по 27 декабря 2018 года, чтобы легализовать полученные деньги, купил в Минске два здания за более чем 1 млн рублей.

Виктор Бабарико был председателем правления Белгазпромбанка с июля 2000 года до 12 мая 2020 года. Весной 2020 года он решил пойти на президентские выборы. 18 июня его задержали и арестовали.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской газотранспортной системы, 100%-ная дочерняя компания "Газпрома") - 0,266%. Госкомитету по имуществу Белоруссии принадлежат 0,097%.