Мексика официально одобрила к применению "Спутник V"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Медицинский регулятор Мексики, Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) одобрила к экстренному применению российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщил журналистам замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

"Coferpis только что санкционировал экстренное применение вакцины от COVID-19 "Спутник V", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее он заявил, что министерство здравоохранения подписало в понедельник контракт на 400 тыс. доз "Спутника V", которые должны быть поставлены в текущем месяце.

С начала пандемии коронавируса в Мексике выявлено 1 млн 869 тыс. 708 случаев заражения COVID-19, по этому показателю она находится на 13-м месте в мире. В то же время по числу смертельных исходов заболеваний, вызываемых коронавирусом, она занимает в мире третье место после США и Бразилии. По состоянию на утро среды по московскому времени в стране зафиксировано 150,1 тыс. скончавшихся.