Украина начнет прививки вакциной Pfizer

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Украина имеет четкий поэтапный план вакцинации населения от COVID-19, вакцинация начнется в феврале, и COVAX подтвердил поступление первых 117 тыс. доз вакцины Pfizer, заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что на Украину придет 117 тысяч доз вакцины м+РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка - в середине апреля", - сказал Ляшко в эфире телеканала "Прямой".

Он подтвердил, что вакцинация на Украине начнется с медиков, работающих непосредственно с больными COVID-19.

"Этих 117 тысяч доз вакцины предусматривает дорожная карта по вакцинации, и ими будут вакцинироваться медицинские работники. В первую очередь, это медицинские работники, а также другие работники учреждений здравоохранения, больниц, где лечат больных COVID. Следующий этап - это работники экстренной медицинской помощи, в первую очередь - это диспетчеры, а во вторую очередь - это бригады, которые выезжают на вызовы больных COVID ", - сказал главный санврач страны.

По словам Ляшко, вторую партию COVID-вакцин производителя AstraZeneca Украина ожидает до конца второго квартала.

"В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз до конца второго квартала вакцины AstraZeneca, которая должна уже где-то на этой неделе получить также преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства", - добавил санврач.

При этом он категорически отверг возможность поставки на Украину российской вакцины "Спутник V", даже в случае прохождения всех стадий испытаний и официальной регистрации в мире.

Кроме того, Ляшко заявил, что сейчас у "власти нет ощущения, что нужно вводить новый локдаун" в связи с появлением в мире новых штаммов коронавируса, в частности, британского. "Будем надеяться, что наши прогнозы оправдаются", - сказал он, добавив, что правительство готовит постановление об адаптивном карантине в государстве.