Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающая вопрос о происхождении коронавируса COVID-19, в среду посетила Уханьский институт вирусологии, сообщают СМИ из Пекина.

Посещению института уделяется серьезное внимание, поскольку по некоторым версиям, пандемия началась именно в результате утечки коронавируса из его лаборатории. Такие предположения, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп.

"Я с нетерпением жду очень продуктивного дня, встречаясь с ключевыми людьми здесь и задавая все важные вопросы, которые необходимо задать", - сказал перед отъездом в институт входящий в состав команды эксперт ВОЗ Питер Дасзак, президент некоммерческой неправительственной организации EcoHealth Alliance.

Команду международных экспертов из 12 стран мира, в которую входит и представитель России, возглавляет эксперт Всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Эксперты приступили к работе 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. Они уже ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, которые, как предполагается, также могли стать эпицентром инфекции, посетили несколько больниц, где проходили курс лечения больные с коронавирусом, центр болезней животных, где встретились с его сотрудниками.

Пока о результатах посещения института вирусологии не сообщалось. Наблюдатели не исключают, что информация об этом войдет в общий отчет делегации о работе в Ухане.

Ранее председатель Госкомитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе телефонной беседы обсудили вопросы сотрудничества в области борьбы с пандемией COVID-19.

В ходе беседы Ма Сяовэй отметил, что Китай готов совместно с ВОЗ "продолжать поддерживать работу группы независимых экспертов", которая прибыла в китайский Ухань.

Пекин, по словам главы Госкомздрава КНР, будет "содействовать их научной, объективной, всеобъемлющей и сбалансированной оценке и выводам".