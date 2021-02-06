Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:47Заразились
на 06.02В России 3 951 233+16 627В мире 105 392 577+534 589

Ученый ВОЗ заявил о полном доступе к объектам в Ухане для изучения COVID

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Китай предоставил членам команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полный доступ ко всем объектам и к людям в Ухане, который они запрашивали, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на заявление Питера Дашака - члена группы ученых, прибывших в КНР исследовать причины появления коронавируса COVID-19.

"Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список... И мы побывали во всех основным местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть", - сказал он.

Дашак также высоко оценил работу китайских экспертов и в особенности - замглавы института вирусологии Ши Чжэнли, с которой они сотрудничали в ходе миссии. Эксперт отметил, что в институте их встретили с такой степенью открытости, которую он даже не ожидал.

В миреЭксперты ВОЗ встретились с выздоровевшими от COVID пациентами в УханеЧитать подробнее

"Давление на это учреждение, я уверен, было сильным, - отметил ученый, - поэтому действительно хорошо, что не только я, но и вся группа международных экспертов могла задать ценные вопросы".

Также он рассказал, что команда экспертов уже завершила посещение объектов и проведет следующие несколько дней, изучая данные и консультируясь с китайскими экспертами, а затем представит резюме своих выводов на брифинге.

Питер Дашак - член группы экспертов, прибывших в Ухань изучать происхождение вируса. Он - президент неправительственной организации EcoHealth Alliance в Нью-Йорке.

Хроника коронавируса. Февраль.

9
Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США
Хроника 09 января 2020 года – 06 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Ухань Коронавирус ВОЗ

Новости по теме

Новости

Корабль противоминной обороны ЧФ направился в Средиземноморье

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Байден предложил лишить Трампа допуска к брифингам разведки

Байден предложил лишить Трампа допуска к брифингам разведки

МИД Польши предупредил о последствиях высылки польского дипломата

Резонанс дела Навального пока не изменил отношения ФРГ к "Северному потоку 2"

Дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ вышлют из РФ после акций за Навального

Экономический кризис

American Airlines может отправить тысячи сотрудников в неоплачиваемый отпуск

American Airlines может отправить тысячи сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Robinhood отменила ограничения торговли акциями GameStop и AMC

Robinhood отменила ограничения торговли акциями GameStop и AMC

Пока ни одна страна ЕС не внесла предложений о санкциях за Навального

В Белоруссии осудили 3 сотрудников завода, заблокировавших его работу

В Белоруссии осудили 3 сотрудников завода, заблокировавших его работу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');