Украина готовится вернуть адаптивный карантин

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Эпидемиологическая ситуация разрешает вернутся к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности - "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер добавил, что в ближайшее время правительство примет соответствующее решение.

Утром в среду министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в фейсбуке, что число новых заболевших коронавирусом в стране, по состоянию на 3 февраля, составило 3285 человек, выздоровели - 10 101 человек, умерли 165 пациентов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 227 164 человека, 23 089 человек - умерли, выздоровели - 1 045 473 человека.