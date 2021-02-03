Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Украина готовится вернуть адаптивный карантин

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Эпидемиологическая ситуация разрешает вернутся к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности - "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер добавил, что в ближайшее время правительство примет соответствующее решение.

Утром в среду министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в фейсбуке, что число новых заболевших коронавирусом в стране, по состоянию на 3 февраля, составило 3285 человек, выздоровели - 10 101 человек, умерли 165 пациентов.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 227 164 человека, 23 089 человек - умерли, выздоровели - 1 045 473 человека.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Денис Шмыгаль Украина Коронавирус

Новости

Страны ЕС обсудят новые санкции из-за решения суда по Навальному

РФ возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Йеллен обсудит ситуацию с GameStop с финансовыми регуляторами

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Посольство Швеции опровергло задержание своего сотрудника в Москве

Скончался совладелец казахстанского холдинга ERG Ибрагимов

Что случилось этой ночью: среда, 3 февраля

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon

Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');