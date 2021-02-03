Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Путин обсудил с президентом Сербии поставки "Спутник V"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что стороны затрагивали тему борьбы с COVID-19 "с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V".

Президент Сербии информировал о своих оценках сложившейся ситуации в косовском урегулировании с учётом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнёрами.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах", - сообщили в Кремле.

Владимир Путин коронавирус Сербия

Новости по теме

Новости

Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

Страны ЕС обсудят новые санкции из-за решения суда по Навальному

РФ возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полеты в Крым

Йеллен обсудит ситуацию с GameStop с финансовыми регуляторами

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Москва и Дели предварительно договорились о совместном производстве МиГ-35

Посольство Швеции опровергло задержание своего сотрудника в Москве

Скончался совладелец казахстанского холдинга ERG Ибрагимов

Что случилось этой ночью: среда, 3 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');