Путин обсудил с президентом Сербии поставки "Спутник V"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила пресс-служба Кремля.

Там уточнили, что стороны затрагивали тему борьбы с COVID-19 "с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, включая дальнейшие поставки в Сербию российского препарата "Спутник V".

Президент Сербии информировал о своих оценках сложившейся ситуации в косовском урегулировании с учётом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнёрами.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН. Отмечено, что Сербия и далее может рассчитывать на поддержку России в этом и других важных вопросах", - сообщили в Кремле.