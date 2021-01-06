Россия поставит в Сербию 2 млн доз вакцины "Спутник V"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Россия и Сербия заключили соглашение о поставке двух миллионов доз вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в среду.

"РФПИ (суверенный фонд Российской Федерации) и правительство Сербии объявляют о соглашении для поставок в страну 2 млн доз вакцины "Спутник V" - первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вакцинация населения препаратом "Спутник V" началась в Сербии в среду.

Как напомнили в РФПИ, первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря прошлого года. Применение вакцины было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране.

По данным фонда, соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек.

Как уточняется в сообщении, "поставки "Спутник V" позволят Сербии диверсифицировать портфель вакцин против коронавируса". Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.