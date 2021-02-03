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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
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В Финляндии рекомендовали делать COVID-прививки с интервалом 12 недель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Финская национальная экспертная группа по вакцине рекомендовала делать интервал в 12 недель между двумя дозами вакцины от коронавируса, сообщает телерадиокомпания Yle.

"Человек, который делает прививку, обычно получает более надежную защиту при увеличении интервала между дозами, потому что иммунитет, который вырабатывается в организме, укрепляется", - сказала главный врач финского института здравоохранения и социального обеспечения Ханна Нохинек.

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Она добавила, что более продолжительный интервал между дозами также поможет вакцинировать больше людей меньшим количеством вакцины.

Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna рекомендуют делать вторую прививку через три недели после первой, а интервал между двумя дозами вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета, по словам производителей, должен составлять от четырех до 12 недель.

С начала пандемии в Финляндии заразились коронавирусом более 46 тыс. человек, 685 скончались.

Финляндия коронавирус

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