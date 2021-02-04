Опрос выявил поддержку отставки Зеленского 50% украинцев

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий в стране, показали результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале февраля. Однако из него следует, что идею отставки Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных президентских выборов возросла - с 39 до 50%.

Социологи отмечают, что Зеленский, тем не менее, сейчас возглавляет президентский рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором. За лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 17,1%, за пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко - 16,4%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко -12,3%.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с Порошенко - 56% против 44%. В паре с Бойко - 60% против 40%, с Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Бойко и Порошенко - паритет: 51% на 49%.

Помимо этого, по данным социологов, 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 17% - в правильном. 10% - не определились.