Большинство украинцев высказались против второго президентского срока Зеленского

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Более половины граждан Украины негативно относятся к возможности того, что президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской социологической группой" и презентованного в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс".

"Если бы Зеленский объявил, что будет баллотироваться во второй раз, то 57,7% опрошенных отнеслись бы к этому решению "однозначно негативно" или "скорее негативно". В той или иной степени положительно восприняли бы намерение Зеленского 25,6% респондентов, причем только 8,7% - "однозначно положительно", - указывается в отчете по итогам исследования.

В целом большинство граждан Украины дают негативную оценку деятельности Зеленского на должности президента Украины в течение двух лет каденции. Большинство опрошенных, 62,8%, оценили деятельность Зеленского как президента "однозначно негативно" или "скорее негативно". В той или иной степени положительно оценивают его работу 26,7% респондентов, причем "однозначно положительно" - 5,4%.

При этом более половины опрошенных, 52,9%, не имеют никаких надежд на то, что Зеленский изменит ситуацию в стране к лучшему. Часть респондентов, 18,4%, сообщили, что у них есть "слабая надежда". "Некоторые надежды" имеют 16,7% опрошенных, и только 6,9% заявили, что у них есть "большие надежды" на то, что президент изменит ситуацию в стране к лучшему.

Опрос проводился в период со 2 по 10 августа 2021 года методом индивидуального интервью face-to-face по месту проживания респондента. Всего были опрошены 1206 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3%.