Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Страны Персидского залива вновь ужесточают ограничения из-за COVID-19

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ряд стран Персидского залива на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 усиливает ограничительные меры, сообщает в четверг агентство Associated Рress (AP).

Так, в Саудовской Аравии, где власти запретили принимать приезжающих из 20 стран, включая США, приостановили проведение свадеб и вечеринок, на 10 дней закрыли ТЦ и спортивные залы, запретили прием пищи в ресторанах.

Власти королевства возложили ответственность за рост заболеваемости в ряде районов Саудовской Аравии на лиц, не соблюдающих меры безопасности, и предупредили, что срок действия новых ограничительных мер может быть продлен.

Всего в королевстве выявили не менее 368 тыс. случаев коронавируса при 6 380 летальных исходах.

Между тем, в Кувейте, где отмечено более 166 тыс. случаев и 950 смертей инфицированных, власти на две недели, начиная с воскресенья, 7 февраля, закрывают границы для иностранцев. Ограничено время работы коммерческих предприятий, закрыты спортивные залы и спортивно-оздоровительные клубы, отменяются праздничные мероприятия на Национальный день Кувейта 25 февраля.

Ограничительные меры также предпринимают в Катаре. В Омане, где сухопутные границы закрыли еще с середины января, но не запрещали авиаперелеты, в свою очередь предупредили, что количество случаев коронавируса продолжит расти.

Министр здравоохранения Омана Ахмед бен Мухаммед ас-Саиди ранее заявлял, что прибывшие из-за рубежа путешественники, которые обязаны носить браслеты для отслеживания их положения, снимают их и отдают пожилым людям, которые обычно не покидают свои жилища. AP напоминает, что в султанате требуют от прибывающих в страну изолироваться дома в течение недели.

Агентство отмечает, что эти страны, где значительную долю населения составляют молодые и здоровые рабочие-мигранты, избежали высоких показателей смертности от COVID-19. Однако после Нового года здесь отмечается рост заболеваемости, хотя некоторые из государств региона по масштабам вакцинации от коронавируса среди населения находятся на одном из первых мест в мире.

Хроника коронавируса. Февраль.

7
Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур
Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Персидский залив Коронавирус

Новости

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Ракета SpaceX стартовала с новой группой из 60 интернет-спутников

Цены на нефть поднялись до максимумов за год и продолжают расти

Что случилось этой ночью: четверг, 4 февраля

В Мьянме заблокировали Facebook после госпереворота

В Конгресс США внесен законопроект санкций против РФ из-за Навального

Что произошло за день: среда, 3 февраля

Привившиеся туристы смогут посетить Пхукет без карантина с октября

Привившиеся туристы смогут посетить Пхукет без карантина с октября

Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

Организаторы "Евровидения" отказались от полноформатного шоу в 2021 г.

Страны ЕС обсудят новые санкции из-за решения суда по Навальному

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');