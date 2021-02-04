Страны Персидского залива вновь ужесточают ограничения из-за COVID-19

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ряд стран Персидского залива на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 усиливает ограничительные меры, сообщает в четверг агентство Associated Рress (AP).

Так, в Саудовской Аравии, где власти запретили принимать приезжающих из 20 стран, включая США, приостановили проведение свадеб и вечеринок, на 10 дней закрыли ТЦ и спортивные залы, запретили прием пищи в ресторанах.

Власти королевства возложили ответственность за рост заболеваемости в ряде районов Саудовской Аравии на лиц, не соблюдающих меры безопасности, и предупредили, что срок действия новых ограничительных мер может быть продлен.

Всего в королевстве выявили не менее 368 тыс. случаев коронавируса при 6 380 летальных исходах.

Между тем, в Кувейте, где отмечено более 166 тыс. случаев и 950 смертей инфицированных, власти на две недели, начиная с воскресенья, 7 февраля, закрывают границы для иностранцев. Ограничено время работы коммерческих предприятий, закрыты спортивные залы и спортивно-оздоровительные клубы, отменяются праздничные мероприятия на Национальный день Кувейта 25 февраля.

Ограничительные меры также предпринимают в Катаре. В Омане, где сухопутные границы закрыли еще с середины января, но не запрещали авиаперелеты, в свою очередь предупредили, что количество случаев коронавируса продолжит расти.

Министр здравоохранения Омана Ахмед бен Мухаммед ас-Саиди ранее заявлял, что прибывшие из-за рубежа путешественники, которые обязаны носить браслеты для отслеживания их положения, снимают их и отдают пожилым людям, которые обычно не покидают свои жилища. AP напоминает, что в султанате требуют от прибывающих в страну изолироваться дома в течение недели.

Агентство отмечает, что эти страны, где значительную долю населения составляют молодые и здоровые рабочие-мигранты, избежали высоких показателей смертности от COVID-19. Однако после Нового года здесь отмечается рост заболеваемости, хотя некоторые из государств региона по масштабам вакцинации от коронавируса среди населения находятся на одном из первых мест в мире.