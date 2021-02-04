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Пожар в запорожской больнице возник из-за медоборудования

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Главврач Областной инфекционной клинической больницы Запорожья Владимир Шинкаренко заявил, что пожар в одном из боксов отделений реанимации случился из-за возгорания медицинского оборудования. Об этом сообщает местное интернет-издание "061.ua".

"Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования", - сказал главврач в Запорожской областной администрации.

В четверг состоялось экстренное совещание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Причиной для совещания стал пожар в областной инфекционной больнице, где погибли трое пациентов и один врач.

Шинкаренко рассказал, что бригады скорой помощи совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, которые находились в палатах реанимации. Из них 7 человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы два сотрудника больницы, они получили ожоги.

Украина Запорожье

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