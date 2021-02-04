Число смертей от COVID в Латвии на треть превысило показатель по Европе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2 136 новых случаев коронавируса, 673 из которых - в Эстонии, 742 - в Латвии, 721 - в Литве, при этом в Латвии сейчас число смертей от COVID-19 почти на треть превышает средний показатель по Европе.

Накануне, 3 февраля, в странах Балтии было выявлено 2 679 случаев COVID-19, 688 из которых были в Эстонии, 1 231 - в Латвии, 760 - в Литве.

В Эстонии за сутки подтверждено 673 новых случая коронавируса, еще 10 зараженных скончались, сообщил в четверг департамент здоровья. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 46 334, число жертв пандемии достигло 443. Кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек в Эстонии составила 536,3 случаев. В республике вакцинировано 31 863 человека.

Кривая заболеваемости в Эстонии указывает на признаки стабилизации, однако распространение коронавируса в республике по-прежнему носит обширный характер. Главной проблемой остается высокая заполняемость отделений интенсивной терапии по COVID-19, пишет агентство BNS.

В Латвии за сутки зафиксировано 742 новых случая COVID-19, сообщает Delfi.ru со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. Получены сообщения о 31 смерти от коронавируса. С начала пандемии в Латвии COVID-19 заболели 69 400 человек, число жертв пандемии достигло 1 281.

Число летальных исходов от коронавируса в Латвии сейчас на 32% выше, чем средний показатель по Европе, сообщает BNS. Кумулятивная 14-дневная смертность среди больных COVID-19 на 1 млн человек составляет в этой стране 136,4 случая, тогда как в Европе - 103,1. Коронавирус "обогнал" ДТП, травмы и самоубийства и стал третьей самой распространенной причиной смерти в Латвии.

В Литве за сутки коронавирус подтвержден у 721 человека, скончались еще 12 инфицированных, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики. В статистику включены шесть случаев смерти, которые имели место раньше. Всего в Литве от COVID-19 скончались 2 885 человек. Число зараженных коронавирусом выросло до 184 929. Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 75 804 человека, двумя дозами - 30 241.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните принесла извинения за то, что правительство вызвало у жителей ожидания в связи с обсуждаемыми карантинными послаблениями, но не приняло такое решение. "Сожалею, что публичные дискуссии кто-то принял за принятые решения, но правительство их еще не принимало. Я не сомневаюсь, что в понедельник удастся договориться по принципиальной схеме карантинных послаблений", - написала Шимоните в фейсбуке.