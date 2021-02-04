США при Байдене не откажутся от планов по отправке астронавтов на Луну

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена поддерживает созданную до ее прихода ко власти программу Artemis, предусматривающую отправку астронавтов на Луну, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы поддерживаем подобные планы", - сказала она на брифинге. Она добавила, что Artemis в конгрессе поддерживают как демократы, так и республиканцы.

США при предшественнике Байдена на президентском посту Дональде Трампе активизировали усилия по освоению космоса. Трамп считал нужны сначала отправить астронавтов на Луну, а затем - работать над пилотируемой миссией на Марс.

Artemis - финансируемая федеральными властями США пилотируемая космическая программа НАСА по отправке людей на Луну.