Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

США при Байдене не откажутся от планов по отправке астронавтов на Луну

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена поддерживает созданную до ее прихода ко власти программу Artemis, предусматривающую отправку астронавтов на Луну, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

В РоссииРогозин заявил, что России не интересна американская лунная программаРогозин заявил, что России не интересна американская лунная программаЧитать подробнее

"Мы поддерживаем подобные планы", - сказала она на брифинге. Она добавила, что Artemis в конгрессе поддерживают как демократы, так и республиканцы.

США при предшественнике Байдена на президентском посту Дональде Трампе активизировали усилия по освоению космоса. Трамп считал нужны сначала отправить астронавтов на Луну, а затем - работать над пилотируемой миссией на Марс.

Artemis - финансируемая федеральными властями США пилотируемая космическая программа НАСА по отправке людей на Луну.

США Луна

Новости по теме

Новости

США приостановят вывод американских военных из Германии

В США первую дозу COVID-вакцины получили 8% жителей

Пандемия коронавируса

В США могут начать раздавать маски всем американцам

В США могут начать раздавать маски всем американцам

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

В ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на продовольствие

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Ракета SpaceX стартовала с новой группой из 60 интернет-спутников

Цены на нефть поднялись до максимумов за год и продолжают расти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');